Индия стабилизирует рынок: как закупки нефти у России сдерживают инфляцию

Индия продолжает приобретать нефть у России, что по мнению местных чиновников, является спасением для мирового рынка нефти и предотвращает инфляцию в глобальной экономике.

Фото: Openverse by Sanyam Bahga is licensed under CC BY-SA 2.0.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил на мероприятии в Лондоне, что благодаря постоянным закупкам у России нефти и газа, мировые рынки углеводородов остаются стабильными, и мировая экономика избегает угрозы инфляции. Он также подчеркнул, что Индия ожидает благодарности со стороны Европы за свою экономическую политику, сообщает oilcapital.ru.

Индийский чиновник отметил, что прекращение закупок углеводородов у России могло бы привести к конкуренции с Европой, поскольку оба региона вынуждены были бы конкурировать за те же поставки нефти и газа. Таким образом, действия Индии предотвратили резкий рост конкуренции на мировом рынке нефти, что, в свою очередь, сдерживает взлет цен на нефть и предотвращает мировой рост инфляции, утверждает министр из Индии.

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