Позиции после переговоров: Си и Байден обсудили равенство, безопасность и военное сотрудничество

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На пресс-конференции после встречи между Си Цзиньпином и Джо Байденом лидеры поделились своими точками зрения с представителями прессы.

Фото: openverse by f097653195021 is licensed under CC BY-SA 2.0

Президент США объяснил свою позицию относительно Си Цзиньпина, называя его диктатором в контексте руководства коммунистической страной. Он подчеркнул, что правительство Китая "полностью отличается" от американского.

В свою очередь Си Цзиньпин предостерег США от подавления Китая, отметив, что Китай не стремится к превосходству или свержению Соединенных Штатов, и призвал к взаимному уважению.

Лидеры договорились о восстановлении военного сотрудничества на высоком уровне с учетом равенства и уважения. Планируется возобновление встреч между министерствами обороны, консультации по морской военной безопасности и переговоры между руководителями командований.

Президент США призвал Си использовать влияние Китая на Иран для предотвращения более широкой эскалации в регионе. В ответ на это министр иностранных дел Китая сообщил о проведенных дискуссиях с иранцами по данному вопросу.

Также было достигнуто соглашение о преследовании компаний, производящих химические вещества-прекурсоры фентанила. Китай согласился уменьшить поток этих веществ и готовых таблеток из Китая в Западное полушарие.

Си Цзиньпин подчеркнул, что конкуренция между великими государствами не поможет решить проблемы, стоящие перед Китаем, Соединенными Штатами и мировым сообществом. Он подчеркнул, что успех одной страны создает возможности для другой, и заявил, что Китай не стремится к колонизации, грабежам, могуществу или гегемонии.

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