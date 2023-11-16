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Байден: США и КНР возобновляют прямые военные контакты

1:04
Мир

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты и Китай договорились восстановить взаимодействие между вооружёнными силами двух стран на высоком уровне. Как передали в четверг в Центральном телевидении Китая, решение возобновить контакты было принято на основе равенства и уважения взаимодействия между Министерства обороны Китая и США.

Байден: США и КНР возобновляют прямые военные контакты
Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Кроме того, главы двух стран пришли к единому решению по восстановлению механизма китайско-американских консультаций по военной безопасности на море.

Также по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Джо Байдена, которые состоялись накануне в Сан-Франциско, обе стороны договорились об общении между руководством зон боевых командований Китая и США.

"Критически важным является возобновление прямых контактов между военными… Мы возвращаемся к прямым, открытым и ясным коммуникациям", — подчеркнул Байден в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с китайским лидером.

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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