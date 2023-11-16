В Польше создали парламентскую группу по репарациям от ФРГ и России

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В Польше сформировали парламентскую группу по репарациям от Германии и России. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Аркадиуш Мулярчик. Он подчеркнул, что группа будет заниматься компенсациями и возмещением ущерба со стороны Германии за разрушения во времена Второй мировой войны. Помимо этого, представители объединения будут проводить оценку "суммы компенсации, причитающейся польской стороне от России".

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

"В соответствии с постановлением Сейма от 14 сентября 2022 года мы создали парламентскую группу по репарациям, компенсациям и возмещению ущерба, причитающимися Польше от Германии, и оценки суммы компенсации, причитающейся Польше от России за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны", — написал Мулярчик на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Кроме того, замглавы польского внешнеполитического ведомства рассказал, что в сформированную группу вошёл президент политической партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский.

Уточняется, что по состоянию на настоящий день Польша требует от Германии за время Второй мировой войны около $1,5 трлн в качестве компенсаций.