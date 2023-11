Your browser does not support the audio element.

В Польше сформировали парламентскую группу по репарациям от Германии и России. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Аркадиуш Мулярчик. Он подчеркнул, что группа будет заниматься компенсациями и возмещением ущерба со стороны Германии за разрушения во времена Второй мировой войны. Помимо этого, представители объединения будут проводить оценку "суммы компенсации, причитающейся польской стороне от России".

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.