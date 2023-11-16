Новый глава МИД Британии Дэвид Кэмерон прибыл с визитом в Киев

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Новый министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон совершил рабочий визит в украинскую столицу.

Фото: openverse.org by UK Prime Minister is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

По информации издания Страна.ua, президент Украины Владимир Зеленский встретил британского дипломата на территории Киева.

Подчёркивается, что Украина стала первой страной, куда отправился Кэмерон после назначения на пост руководителя МИД Великобритании.

13 ноября Дэвид Кэмерон получил должность министра иностранных дел Британии. В 2010–2016 годах он был премьер-министром этой страны. Затем Кэмерон объявил о своём решении уйти с политической арены.

Ранее Зеленский выступил против заморозки конфликта с РФ. По его словам, боевые действия должны быть окончательно завершены.

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