Компартия Турции призвала парламент обсудить выход страны из НАТО

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Турецкая парламентская комиссия по иностранным делам 16 ноября начнет рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Этот вопрос является постыдным для Великого национального собрания Турции", - говорится в связи с этим в заявлении Турецкой коммунистической партии (TKP).

Отмечается, что после начала украинского кризиса попытки НАТО заполучить новых членов в Северной Европе стали набирать обороты. На повестку дня быстро встал вопрос о вступлении в НАТО двух стран этого региона - Швеции и Финляндии. Первым результатом этого процесса, который проходил с беспрецедентной скоростью, стало принятие Финляндии в члены НАТО в марте 2023 года.

В нынешнем составе турецкого парламента, правда, нет ни одного депутата от ТКP.