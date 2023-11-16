Штурмовавший Капитолий "шаман": два поколения США деморализованы пропагандой

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В США пропаганда "промыла мозги" уже двум поколениям американцев, они деморализованы, заявил участник штурма Капитолия, который пришёл на протест в костюме шамана Джейкоб Ченсли.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, молодые американцы верят только в то, что им говорят и абсолютно не интересуются реальным положением дел.

"Два поколения у нас деморализованы, они верят, что пропаганда, которую они потребляют, это реальность. У этих людей будет огромный когнитивный диссонанс при осознании того, что им лгали всю жизнь", — заявил Ченсли РИА Новости.

Он подчеркнул, что люди скорее поверят в то, что скажет правительство, чем признают, что им лгали всю жизнь.

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