Your browser does not support the audio element.

В США пропаганда "промыла мозги" уже двум поколениям американцев, они деморализованы, заявил участник штурма Капитолия, который пришёл на протест в костюме шамана Джейкоб Ченсли.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.