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Штурмовавший Капитолий "шаман": два поколения США деморализованы пропагандой

0:44
Мир

В США пропаганда "промыла мозги" уже двум поколениям американцев, они деморализованы, заявил участник штурма Капитолия, который пришёл на протест в костюме шамана Джейкоб Ченсли.

Штурмовавший Капитолий "шаман": два поколения США деморализованы пропагандой
Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, молодые американцы верят только в то, что им говорят и абсолютно не интересуются реальным положением дел.

"Два поколения у нас деморализованы, они верят, что пропаганда, которую они потребляют, это реальность. У этих людей будет огромный когнитивный диссонанс при осознании того, что им лгали всю жизнь", — заявил Ченсли РИА Новости.

Он подчеркнул, что люди скорее поверят в то, что скажет правительство, чем признают, что им лгали всю жизнь.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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