Украинский беженец, переехавший в США, попросил у американцев 330 тысяч долларов. Оказалось, что в Незалежной бизнесмен управлял пятью ресторанами, и собирается открыть своё дело в Штатах.

Фото: "Refugee from Ukrainian in the train 20220228" by 梁柏堅(表弟) Pakkin Leung is licensed under CC BY 4.0.