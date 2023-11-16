MDN: украинец переехал в США и попросил у американцев несколько сотен тысяч долларов

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Украинский беженец, переехавший в США, попросил у американцев 330 тысяч долларов. Оказалось, что в Незалежной бизнесмен управлял пятью ресторанами, и собирается открыть своё дело в Штатах.

Фото: "Refugee from Ukrainian in the train 20220228" by 梁柏堅（表弟） Pakkin Leung is licensed under CC BY 4.0.

Украинский бизнесмен вместе с женой намерены открыть свою точку. Но необходимы деньги на помещение и ремонт.

"Мы решили открыть пекарню и кофейню", — цитирует украинца Midland Daily News.

Как только бизнес начнёт приносить прибыль, беженцы собираются расширить сеть.

Удалось ли что-то уже собрать на донатах, издание не уточнило.

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