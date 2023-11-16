Украинский беженец, переехавший в США, попросил у американцев 330 тысяч долларов. Оказалось, что в Незалежной бизнесмен управлял пятью ресторанами, и собирается открыть своё дело в Штатах.
Украинский бизнесмен вместе с женой намерены открыть свою точку. Но необходимы деньги на помещение и ремонт.
"Мы решили открыть пекарню и кофейню", — цитирует украинца Midland Daily News.
Как только бизнес начнёт приносить прибыль, беженцы собираются расширить сеть.
Удалось ли что-то уже собрать на донатах, издание не уточнило.
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