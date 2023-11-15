Украинский пленный решил остаться в РФ и отказался от обмена

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Пленный боец 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от участия в процессе обмена пленными и захотел остаться в России, сообщает РИА Новости.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Я отказался от обмена и хочу уехать к вам в Россию. В Украине я не хочу оставаться, не хочу жить в такой стране. Нас использовали, как кусок мяса. Меня вообще поймали на работе. Первый раз нас отправили в атаку, и нас бросили командиры — "мобики", а сами удрали", — поделился Пиявка с журналистами.

Он добавил, что среди призванных в ВСУ есть даже 18-летние парни, только что закончившие школу, а также военнослужащие с психическими отклонениями.

"Когда мы предложили меняться на убитых, они отказались. Мы предложили обменять троих из нас, кто остался жив, на двухсотых ваших погибших. Они не захотели, сказали, что у нас таких нет", — рассказал солдат ВСУ.