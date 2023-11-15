Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский: танки Abrams США не сыграли роль, потому что Киев получил их слишком мало
Москвича придавило кабиной лифта в многоэтажке
Психолог Костеренко объяснил, почему агрессивному фанату МакSим нужны врачи
Си Цзиньпин высказался о соперничестве Китая и США
Телеведущая Елена Летучая рассказала о получении визы США
Москвича задержали после необычного свидания в метро
В Самаре "скорая" забрала голую женщину после её попытки попасть в школу
Эксперты назвали самые выгодные для перепродажи кроссоверы
Диетолог о восполнении кальция пожилыми людьми: не обязательно в каждый приём пищи есть молочку

Украинский пленный решил остаться в РФ и отказался от обмена

0:59
Мир

Пленный боец 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от участия в процессе обмена пленными и захотел остаться в России, сообщает РИА Новости.

Украинский пленный решил остаться в РФ и отказался от обмена
Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Я отказался от обмена и хочу уехать к вам в Россию. В Украине я не хочу оставаться, не хочу жить в такой стране. Нас использовали, как кусок мяса. Меня вообще поймали на работе. Первый раз нас отправили в атаку, и нас бросили командиры — "мобики", а сами удрали", — поделился Пиявка с журналистами.

Он добавил, что среди призванных в ВСУ есть даже 18-летние парни, только что закончившие школу, а также военнослужащие с психическими отклонениями.

"Когда мы предложили меняться на убитых, они отказались. Мы предложили обменять троих из нас, кто остался жив, на двухсотых ваших погибших. Они не захотели, сказали, что у нас таких нет", — рассказал солдат ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало

Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.

Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"
Визит Ивана Урганта к студентам МГИМО закончился увольнением профессора
Сергей Савин: "Пугачёва выбрала Галкина* только из-за популярности"
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Кибермошенничество: как власть предлагает бороться с ним в интернете Алексей Гончаров Критическая точка для оказания военной помощи Украине пройдена Любовь Степушова За сербским фактором в Черногории Западу чудится тень России Михаил Плисюк
На замок Аллы Пугачевой нашёлся покупатель: предлагает скинуть цену в семь раз
Какова дальнейшая стратегия России на Украине
"Говорил, что ненавидит её": новые подробности о зверском убийстве 14-летней школьницы и её матери
"Говорил, что ненавидит её": новые подробности о зверском убийстве 14-летней школьницы и её матери
Последние материалы
Москвича задержали после необычного свидания в метро
В Самаре "скорая" забрала голую женщину после её попытки попасть в школу
Эксперты назвали самые выгодные для перепродажи кроссоверы
Диетолог о восполнении кальция пожилыми людьми: не обязательно в каждый приём пищи есть молочку
Иммунолог Эстрина сообщила о необходимости менять постельное белье каждую неделю
Сбежавшего и РФ комика Комиссаренко унижают на свиданиях после развода
В Нижневартовске стоянка церкви превратилась в дрифт-парк
Певица Круглова назвала SHAMAN продуманным бизнес-проектом для единства нации
В Оренбурге сформировалось кладбище игрушек
Двух жительниц Псковской области наградили за спасение полицейского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников