Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому недолго осталось управлять страной. В этом убеждён бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.
Офицер считает, что Украина скоро столкнётся с военным переворотом, в результате которого с украинским президентом "что-нибудь произойдёт".
"Его дни сочтены, будь он свергнут в результате военного переворота, убьют ли его или что-угодно может с ним произойди. Он обречен", — сказал Берлетик в эфире YouTube-канала Reporterfy.
Экс-пехотинец напомнил, что Зеленский оказался у власти благодаря помощи США. Вашингтон остановился на кандидатуре Зеленского из-за его полной несамостоятельности и абсолютной зависимостью от американских кураторов.
Берлетик уверен, что это было сделано неспроста, а потому, что США готовились для будущего противостояния с Москвой на Украине. А для самих украинцев это стало самоубийством, в чём все лично могут сегодня убедиться.
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