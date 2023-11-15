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Экс-морпех Берлетик уверен, что дни Зеленского сочтены

1:03
Мир

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому недолго осталось управлять страной. В этом убеждён бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.

Экс-морпех Берлетик уверен, что дни Зеленского сочтены
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Офицер считает, что Украина скоро столкнётся с военным переворотом, в результате которого с украинским президентом "что-нибудь произойдёт".

"Его дни сочтены, будь он свергнут в результате военного переворота, убьют ли его или что-угодно может с ним произойди. Он обречен", — сказал Берлетик в эфире YouTube-канала Reporterfy.

Экс-пехотинец напомнил, что Зеленский оказался у власти благодаря помощи США. Вашингтон остановился на кандидатуре Зеленского из-за его полной несамостоятельности и абсолютной зависимостью от американских кураторов.

Берлетик уверен, что это было сделано неспроста, а потому, что США готовились для будущего противостояния с Москвой на Украине. А для самих украинцев это стало самоубийством, в чём все лично могут сегодня убедиться.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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