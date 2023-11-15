Премьер-министр Канады Джастин Трюдо быстро покинул ресторан в Ванкувере из-за палестинских протестующих.
Пропалестинские активисты догнали канадского премьера во время ужина, выкрикивая лозунги "Хватит убивать детей!" и "Уволься прямо сейчас!".
Политик никак не отреагировал на недовольство толпы, сообщает Telegram-канала "Shot".
Около 100 полицейских были направлены для защиты Трюдо. Информации о задержаниях не поступило.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.