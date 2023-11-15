Джастин Трюдо сбежал из ресторана в Ванкувере из-за недовольства толпы

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо быстро покинул ресторан в Ванкувере из-за палестинских протестующих.

Фото: Openverse by G20 Argentina is licensed under CC BY 2.0

Пропалестинские активисты догнали канадского премьера во время ужина, выкрикивая лозунги "Хватит убивать детей!" и "Уволься прямо сейчас!".

Политик никак не отреагировал на недовольство толпы, сообщает Telegram-канала "Shot".

Около 100 полицейских были направлены для защиты Трюдо. Информации о задержаниях не поступило.

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