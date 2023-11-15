Захарова предостерегла Украину от вступления в НАТО: ни в каком виде

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Украина не может стать членом НАТО ни в каком виде, Россия не может этого допустить. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

Согласно материалу издания Guardian, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Украина может быть принята в НАТО в усечённом виде, без территорий, ставших российскими. Экс-генсек добавил, что при таком раскладе украинский конфликт не получится заморозить.

Представитель МИД РФ напомнила, что позиция России по поводу возможного членства Украины в НАТО осталась прежней — Незалежная не может стать членом альянса ни в каком виде, ни в полном, ни в урезанном.

"Мы постоянно разъясняем нашу позицию относительно вступления Украины в НАТО… с 2008 года, когда альянс впервые пообещал Киеву членство, эта позиция Россия не изменилась. По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде вступление Украины в североатлантический блок для России неприемлемо", — сказала Захарова на брифинге.

Дипломат напомнила, что членство Украины в НАТО угрожает безопасности РФ.