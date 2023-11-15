Украина не может стать членом НАТО ни в каком виде, Россия не может этого допустить. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Согласно материалу издания Guardian, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Украина может быть принята в НАТО в усечённом виде, без территорий, ставших российскими. Экс-генсек добавил, что при таком раскладе украинский конфликт не получится заморозить.
Представитель МИД РФ напомнила, что позиция России по поводу возможного членства Украины в НАТО осталась прежней — Незалежная не может стать членом альянса ни в каком виде, ни в полном, ни в урезанном.
"Мы постоянно разъясняем нашу позицию относительно вступления Украины в НАТО… с 2008 года, когда альянс впервые пообещал Киеву членство, эта позиция Россия не изменилась. По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде вступление Украины в североатлантический блок для России неприемлемо", — сказала Захарова на брифинге.
Дипломат напомнила, что членство Украины в НАТО угрожает безопасности РФ.
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