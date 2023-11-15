В США заявили, что вступление Украины в НАТО по частям грозит втягиванием в конфликт Европы и США

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Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс объяснил, какие последствия могут наступить из-за включения Украины в блок НАТО.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0

Джонс предупредил, что вступление Украины в НАТО по частям чревато втягиванием в конфликт Североатлантического альянса и США

Такое мнение Джонс высказал в своей речи на мероприятии "Атлантического совета" в Вашингтоне.

Ранее Алексей Арестович* заявил, что о вступлении Украины в НАТО можно уже забыть.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.