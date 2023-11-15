Байден: Трамп будет "мстить" в случае победы на выборах президента

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Президент США Джо Байден выразил мнение, что, в случае победы на выборах в президенты, Дональд Трамп будет мстить. Таким заверением американский лидер предупредил спонсоров.

Фото: eer.ru

"Когда Трамп говорит о том, что будет делать, если вернется на пост президента, он обещает "месть и возмездие", его слова. Если же я выиграю выборы, я обещаю никого не оставить позади", — заметил Байден в ходе мероприятия спонсоров в Сан-Франциско.

По его мнению, это связано с тем, что Трамп видит в США слабеющую нацию, тогда как сам Байден видит лидирующую. Американский лидер также предположил, что Трамп также может видеть в стране злое, мрачное и разделённое будущее Америки, но сам он такого в США не видит.

Известно, что в последнее время бывшему президенту США Дональду Трампу было предъявлено в общей сложности 91 обвинение по четырём уголовным делам. Сам политик-республиканец называет их попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом.