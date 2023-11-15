Председателя КНР Си Цзиньпина по прибытии в Сан-Франциско
ждали баннером с критикой внутренней и внешней политики Китая.
Председателя КНР Си Цзиньпина по прибытии в Сан-Франциско
ждали баннером с критикой внутренней и внешней политики Китая.
"Конец КПК, свободный Китай, свободный Гонконг, свободный Тибет, свободные уйгуры", — такими лозунгами встречали главу КНР.
Они были начертаны на огромном баннере, который кружил 15 ноября над Сан-Франциско, куда прибыл Си Цзиньпин. По данным издания Newsweek протестную акцию устроили представителями китайской диаспоры.
Так активисты предостерегали президента США Джо Байдена от сотрудничества с коммунистическим Китаем.
Си Цзиньпин прилетел в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также запланированы переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. От этой встречи ждут многого в непростых отношениях двух крупнейших мировых держав, отмечают эксперты.
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