Newsweek: Си Цзиньпина встретили в США баннером с критикой Компартии Китая

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Председателя КНР Си Цзиньпина по прибытии в Сан-Франциско

ждали баннером с критикой внутренней и внешней политики Китая.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

Председателя КНР Си Цзиньпина по прибытии в Сан-Франциско

ждали баннером с критикой внутренней и внешней политики Китая.

"Конец КПК, свободный Китай, свободный Гонконг, свободный Тибет, свободные уйгуры", — такими лозунгами встречали главу КНР.

Они были начертаны на огромном баннере, который кружил 15 ноября над Сан-Франциско, куда прибыл Си Цзиньпин. По данным издания Newsweek протестную акцию устроили представителями китайской диаспоры.

Так активисты предостерегали президента США Джо Байдена от сотрудничества с коммунистическим Китаем.

Си Цзиньпин прилетел в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также запланированы переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. От этой встречи ждут многого в непростых отношениях двух крупнейших мировых держав, отмечают эксперты.

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