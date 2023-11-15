Экс-морпех Берлетик: командиры ВСУ готовы перейти к обороне

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Все больше представителей военного командования Украины считают, что вместо наступательных действий пора переходить к оборонительным. Такими данными поделился бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Украинское наступление уже продемонстрировало свою несостоятельность, поэтому от него нужно окончательно отказаться, отметил эксперт.

На фоне происходящего боевой дух украинских солдат окончательно сломлен, а у киевских властей наблюдаются большие сложности с мобилизацией новых потенциальных бойцов — их просто неоткуда брать.

А учитывая острую нехватку боеприпасов, вооружения, тёплых вещей и прочего, уже к зиме с большей долей вероятности можно будет говорить о тактическом и, возможно, стратегическом поражении украинской стороны.

"Россия обладает гораздо более выгодными позициями в этом плане", — добавил Берлетик в эфире YouTube-канала Reporterfy.