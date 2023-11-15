Все больше представителей военного командования Украины считают, что вместо наступательных действий пора переходить к оборонительным. Такими данными поделился бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.
Украинское наступление уже продемонстрировало свою несостоятельность, поэтому от него нужно окончательно отказаться, отметил эксперт.
На фоне происходящего боевой дух украинских солдат окончательно сломлен, а у киевских властей наблюдаются большие сложности с мобилизацией новых потенциальных бойцов — их просто неоткуда брать.
А учитывая острую нехватку боеприпасов, вооружения, тёплых вещей и прочего, уже к зиме с большей долей вероятности можно будет говорить о тактическом и, возможно, стратегическом поражении украинской стороны.
"Россия обладает гораздо более выгодными позициями в этом плане", — добавил Берлетик в эфире YouTube-канала Reporterfy.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.