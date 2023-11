Все больше представителей военного командования Украины считают, что вместо наступательных действий пора переходить к оборонительным. Такими данными поделился бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.