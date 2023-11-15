В провале контрнаступления ВСУ виноват лично Владимир Зеленский, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Тактика нынешнего украинского президента на закручивание гаек в стране бесперспективна, заявил экс-чиновник на своём YouTube-канале. "И вылавливай мужчин, не вылавливай в городах, отправляй их на фронт — это ничего не даёт", — заметил он.
По мнению Соскина, у киевской власти нет "ни денежных, ни военных, ни физических сил освободить территорию", поэтому ВСУ не только ничуть не продвинулись в своём контрнаступлении, но и не смогли удержать контроль над всеми позициями.
В конфликте с военными тоже виноват Зеленский, уверен Соскин. Поводом к расколу стало его личное решение сменить министра обороны.
"Это поражение Зеленского, по сути — его крах", — заключил советник Кучмы.
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