В Грузии россиянку выгнали из магазина криками: "Слава Украине!"

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В Грузии работники магазина устроили травлю россиянке за то, что она обратилась к продавцам на русском языке.

Фото: openverse by My name's axel is licensed under CC BY-SA 2.0

В Сети распространились кадры, на которых рускоговорящую женщину грубо выгнали из магазина. На видео россиянка вежливо поинтересовалась о цене товара, однако ей отказались отвечать на русском.

Агрессивный мужчина стал спрашивать у посетительницы на разных языках. Когда же она объяснила, что понимает только русскую речь, работник торговли выкрикнул: "Слава Украине!".

После таких слов женщина спешно покинула магазин в сильном испуге.

Ранее украинский омбудсмен ответил на оскорбления в адрес русскоговорящих бойцов ВСУ.