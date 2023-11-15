Илон Маск назвал Владимира Зеленского мясником

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский предприниматель Илон Маск назвал главу киевского режима Владимира Зеленского мясником, сравнивая его с украинским полководцем Валерием Залужным.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

Громкое заявление прозвучало в одной из аудиокомнат принадлежащей Маску соцсети X (бывший Twitter, в РФ заблокирован по требованию Роскомнадзора).

"Я думаю, что Залужный — точно тот, кто ценит жизни своих людей. И трезво смотрит на то, что происходит на самом деле. Зеленский давно уже живёт в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности", — заявил миллиардер.

Эпатажный бизнесмен не впервые критикует украинскую власть и лично Зеленского. В октябре Маск высмеял его мемом, чем в Киеве были очень возмущены.