В Казахстане обезврежены ячейки экстремистской религиозной группировки

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15 ноября 2023 года КНБ при координации генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки. По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержаны 12 участников группировки.

Фото: phonoteka

По версии следствия, задержанные планировали свергнуть существующий строй в Казахстане. Для этого злоумышленники распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников, отметили в КНБ.