Пленный украинский военнослужащий рассказал, как сбежал с фронта, был приговорён к тюрьме и возвращён в тот же батальон. Невесёлое повествование боевика распространило Минобороны РФ.
Военнослужащий ВСУ Павел Митрович был мобилизован Соломенским военкоматом Киева. Без прохождения медкомиссии, следовательно, полагает мужчина — незаконно.
Павла распределили во вновь сформированный 120-й разведывательный батальон солдатом в группе эвакуации.
"Так как я не добровольно пошел и не хотел воевать, я покинул часть, ушёл", — объясняет Митрович.
Дезертир вернулся домой и в течение трёх месяцев никто его не беспокоил. Потом позвонил следователь из Государственного бюро расследований и сообщил о возбуждении уголовного дела.
Павел явился по вызову и — стал обвиняемым по части 5 статьи 407 уголовного кодекса Украины. Суд назначил ему пять лет условно с испытательным сроком два года. "Если в течение этих лет я ничего не совершу, то они скостятся", — надеется осуждённый.
Эта статья не освобождает от дальнейшего прохождения службы, поэтому мужчину вновь отправили на фронт. "Я вынужден был идти дальше служить. В тот же батальон. Ну понятно, что взаимоотношения у меня с ними там уже не очень…" — сетует он.
Мобилизация на Украине проходит через пень-колоду, сопровождаясь многочисленными инцидентами, но конца-края ей не видно. По стране прокатилась волна протестов жён военных с требованием вернуть их мужей домой.
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