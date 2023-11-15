Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил намерение Финляндии закрыть закрыть КПП на границе с Россией.
По словам Пескова, Кремль искренне огорчён тем обстоятельством, что финские власти решили отказаться от добрососедских отношений с Россией, ещё больше отдалившись от неё.
"Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений", — сказал Песков в разговоре с журналистами.
В МВД Финляндии уведомили о планах ограничить работу пропускных пунктов на границе с РФ из-за массового притока беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и прочих стран, который плохо поддаётся контролю. Позднее глава кабмина Финляндии Петтери Орпо добавил, что все КПП на финско-российской границе могут быть закрыты полностью.
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