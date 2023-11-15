В Кремле выразили сожаление планами Финляндии закрыть КПП на границе с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил намерение Финляндии закрыть закрыть КПП на границе с Россией.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

По словам Пескова, Кремль искренне огорчён тем обстоятельством, что финские власти решили отказаться от добрососедских отношений с Россией, ещё больше отдалившись от неё.

"Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений", — сказал Песков в разговоре с журналистами.

В МВД Финляндии уведомили о планах ограничить работу пропускных пунктов на границе с РФ из-за массового притока беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и прочих стран, который плохо поддаётся контролю. Позднее глава кабмина Финляндии Петтери Орпо добавил, что все КПП на финско-российской границе могут быть закрыты полностью.

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