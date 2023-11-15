"Рособоронэкспорт" объяснил причину отказа от зарубежных поставок дрона "Ланцет"

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Михеев отметил, что дрон-камикадзе отлично проявляет себя в реальных боевых действиях. На данный момент компания в таком сегменте продвигает «Куб-Э».

Фото: blotter.mirtesen.ru

"Ланцет" представляет большой интерес для внешних потребителей, однако он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нем высока потребность ВС РФ.

Напомним, ранее 11 ноября, журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер назвал примером успеха российских конструкторов барражирующий боеприпас «Ланцет» из-за его способности самостоятельно определять цель.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, почему ВСУ боятся российского "Ланцета". По его мнению, аппарат обладает высокой манёвренностью и ударной мощью, и сбить его крайне затруднительно.