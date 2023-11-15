Михеев отметил, что дрон-камикадзе отлично проявляет себя в реальных боевых действиях. На данный момент компания в таком сегменте продвигает «Куб-Э».
"Ланцет" представляет большой интерес для внешних потребителей, однако он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нем высока потребность ВС РФ.
Напомним, ранее 11 ноября, журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер назвал примером успеха российских конструкторов барражирующий боеприпас «Ланцет» из-за его способности самостоятельно определять цель.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, почему ВСУ боятся российского "Ланцета". По его мнению, аппарат обладает высокой манёвренностью и ударной мощью, и сбить его крайне затруднительно.
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