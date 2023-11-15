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Комиссия конгресса США: Китай решил не отказываться от поддержки РФ

1:24
Мир

В комиссии конгресса США не увидели отказа Китая от поддержки России. Уточняется, что из-за сотрудничества эффективность дипломатии снизилась. Однако в Пекине заявили, что были готовы к этому и пытаются обаять европейские страны. Таким мнением поделились представители американо-китайской комиссии по экономике и безопасности, направленном в конгресс США в преддверии визита председателя Китая Си Цзиньпина.

Комиссия конгресса США: Китай решил не отказываться от поддержки РФ
Фото: kremlin.ru

"Критика Китая приписываемых Западу двойных стандартов и лицемерия в его подходе к украинскому кризису была более благосклонно воспринята в некоторых частях так называемого Глобального Юга", — отметили авторы доклада.

По их словам, для Китая Россия выступает как самый важный военный партнёр. Помимо прочего, отношения государств служат таким интересам Пекина, как демонстрация стратегического единства против США, отработка военных навыков, а также получение передовых технологий. Причём, в первую очередь, Китай заинтересован в технологиях, относящихся к подводным лодкам. В этом вопросе Пекин старается догнать Вашингтон.

Вдобавок, представители комиссии американского конгресса указывают, что Китай продолжает расширять своё влияние, в том числе и при помощи БРИКС и "Инициативы глобальной безопасности".

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Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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