В Индии начнут сборку российских БПЛА

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Компаниями из РФ и Индии на авиасалоне Dubai Airshow 2023 подписан меморандум о развитии отрасли БАС в Индии, включая создание совместного производства. Отмечается, что это первый выход отечественных систем БПЛА на международный рынок. Гоел со своей стороны заявил, что сборка российских дронов начнется в марте 2024 года.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

"Мы планируем использовать существующую инфраструктуру… Дополнительные инвестиции, их не так уж и много, составят менее 10 миллионов долларов", - рассказал Гоел.

Российские БАС будут использоваться в сельском хозяйстве и при доставке грузов в горные районы Индии. Гендиректор индийской компании отметил, что благодаря такому сотрудничеству с "Транспортом будущего" городская мобильность и грузовая логистика Индия выйдут на новый уровень.