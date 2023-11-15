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Из больницы "Аль-Кудс" эвакуировали пациентов и персонал

1:07
Мир

"Это был трудный и опасный день. Нам удалось эвакуировать пациентов, раненых, их семьи и медицинские бригады, оказавшихся заблокированными в больнице "Аль-Кудс"... Это произошло после более чем 10-дневной блокады, в течение которой медицинские и гуманитарные грузы не могли попасть в больницу", - говорится в сообщении Красного полумесяца.

Из больницы "Аль-Кудс" эвакуировали пациентов и персонал
Фото: ru.freepik.com

Как сообщили в организации, медучреждение представляет угрозу для жизни всех, кто находился в нем из-за продолжающихся бомбардировок с израильской стороны, а также полного отключения электроэнергии и исчерпания запасов воды и еды для пациентов.

Палестинский Красный полумесяц отметил, что пациентов больницы и раненых перевозят для получения необходимой медицинской помощи в больницы на юге сектора Газа.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что конвой в сопровождении Международного комитета Красного Креста (МККК), который направлялся для эвакуации людей из больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа, вернулся обратно из-за обстрелов.

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Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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