Из больницы "Аль-Кудс" эвакуировали пациентов и персонал

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"Это был трудный и опасный день. Нам удалось эвакуировать пациентов, раненых, их семьи и медицинские бригады, оказавшихся заблокированными в больнице "Аль-Кудс"... Это произошло после более чем 10-дневной блокады, в течение которой медицинские и гуманитарные грузы не могли попасть в больницу", - говорится в сообщении Красного полумесяца. Фото: ru.freepik.com

Как сообщили в организации, медучреждение представляет угрозу для жизни всех, кто находился в нем из-за продолжающихся бомбардировок с израильской стороны, а также полного отключения электроэнергии и исчерпания запасов воды и еды для пациентов.

Палестинский Красный полумесяц отметил, что пациентов больницы и раненых перевозят для получения необходимой медицинской помощи в больницы на юге сектора Газа.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что конвой в сопровождении Международного комитета Красного Креста (МККК), который направлялся для эвакуации людей из больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа, вернулся обратно из-за обстрелов.