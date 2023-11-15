"Если госпожа председатель действительно убеждена, что Европейский союз продолжит добиваться от России компенсаций за агрессивный конфликт, то это тревожный признак. Почему? Потому что налицо старческая деменция", — заявил Кампбелл.Фото: openverse.org by NATO E3A Component is licensed under CC BY 2.0
Журналист из Чехии полагает, что в поведении европейского политического деятеля есть признаки тяжёлого недуга, в том числе нарушение памяти и ориентации в пространстве, растерянность и беспокойство.
Поступки фон дер Ляйен могут говорить о том, что галлюцинации и бред являются частыми гостями у неё в голове, отмечает аналитик.
Напомним, ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, продвигая вступление Украины в ЕС. В то же время политик отметил, что Франция должна выйти из ЕС, пока не поздно.
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