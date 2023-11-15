Кеннеди-младший заявил, что ослабление РФ противоречит американским интересам

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Политика по ослаблению России противоречит интересам Вашингтона и способна навредить ему. Об этом предупредил кандидат в руководители США Роберт Кеннеди-младший.

Фото: whitehouse.gov

Он считает, что Белому дому следует принять меры для прекращения украинского конфликта. Как пояснил политик, новый лидер США должен будет заставить Киев пойти на переговоры с РФ. Аналогичных взглядов придерживаются кандидаты в главы США Марианна Уильямсон и Корнел Уэст, передаёт журнал Responsible Statecraft.

Кеннеди-младший назвал стратегию США, которая должна привести к ослаблению РФ, "неверной".

"Слабая и нестабильная Россия не пойдёт на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам", — подчеркнул он.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что сможет предотвратить украинский конфликт за 100 дней, если возглавит Соединённые Штаты Америки.