Политика по ослаблению России противоречит интересам Вашингтона и способна навредить ему. Об этом предупредил кандидат в руководители США Роберт Кеннеди-младший.
Он считает, что Белому дому следует принять меры для прекращения украинского конфликта. Как пояснил политик, новый лидер США должен будет заставить Киев пойти на переговоры с РФ. Аналогичных взглядов придерживаются кандидаты в главы США Марианна Уильямсон и Корнел Уэст, передаёт журнал Responsible Statecraft.
Кеннеди-младший назвал стратегию США, которая должна привести к ослаблению РФ, "неверной".
"Слабая и нестабильная Россия не пойдёт на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам", — подчеркнул он.
Ранее Кеннеди-младший заявил, что сможет предотвратить украинский конфликт за 100 дней, если возглавит Соединённые Штаты Америки.
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