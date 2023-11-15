Политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета Людмила Адилова в беседе с Pravda.Ru выразила надежду на то, что следующий год будет решающим в конфликте на Украине.
Как пояснила эксперт, ожидания россиян небезграничны.
"Ожидание победы сейчас нужно всему обществу. Общество уже пришло к пониманию того, что конец этого конфликта близок. Затянувшееся ожидание может привести к разочарованию, а разочарование перед выборами во власти совсем не нужно. И власть должна понимать, что выборный цикл наступает, здесь люди должны быть довольны успехами. В РФ необходим рост здорового патриотизма, который сопровождает всю операцию", — сказала политолог.
Она допустила, что Киев может изощрённым способом "вывернуться" из сегодняшней ситуации на линии соприкосновения. Однако пока Украина этого не сделала, подчеркнула Адилова. Эксперт считает, что уже сейчас Москва и Киев могут попытаться выйти на переговоры.
По словам политолога, положение ВСУ действительно тяжёлое. Специалист не исключила, что США бросят Украину, однако обернут ситуацию в свою пользу и выставят это в качестве своей победы.
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