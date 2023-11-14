Политолог Сергей Марков объяснил, что заставит США инициировать мирные переговоры России и Украины.
Марков рассказал, что граждане США опасаются перерастания конфликта на Украине в ядерную войну.
"США будут вынуждены предложить перемирие летом 2024 года", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт отметил, что условием для начала мирных переговоров явлеяется успех российской армии на фронте.
"Переговоры по перемирию на Украине могут начаться в любой момент. Но только если армия России начнет успешное наступление", — выразил своё мнение Марков.
Ранее Алексей Арестович* описал 6 сценариев развития конфликта на Украине.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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