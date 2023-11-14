Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ответил на вопрос о том, когда обещанные Киеву истребители F-16 попадут на Украину.
По словам дипломата, он понятия не имеет, когда это случится.
"Я не имею какой-либо конкретной информации о том, когда именно первые F-16 будут летать в украинском небе. Подготовка пилотов продолжается, это займет время", — сказал Боррель после заседания в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза.
Глава евродипломатии подчеркнул, что никто не планирует сажать украинских пилотов в новые самолёты, пока они не пройдут полную подготовку.
Ранее Боррель заявил, что лично у него в Брюсселе нет миллиона единиц боеприпасов для Украины, поставка которых была ранее согласована Евросоюзом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.