Боррель признался, что понятия не имеет, когда первые F-16 попадут на Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ответил на вопрос о том, когда обещанные Киеву истребители F-16 попадут на Украину.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

По словам дипломата, он понятия не имеет, когда это случится.

"Я не имею какой-либо конкретной информации о том, когда именно первые F-16 будут летать в украинском небе. Подготовка пилотов продолжается, это займет время", — сказал Боррель после заседания в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза.

Глава евродипломатии подчеркнул, что никто не планирует сажать украинских пилотов в новые самолёты, пока они не пройдут полную подготовку.

Ранее Боррель заявил, что лично у него в Брюсселе нет миллиона единиц боеприпасов для Украины, поставка которых была ранее согласована Евросоюзом.