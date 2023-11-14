Шольц назвал «абсурдными» обвинения Эрдогана против Израиля по конфликту в Газе

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана против Израиля насчёт палестино-израильского конфликта "абсурдными". Он подчеркнул, что в Тель-Авиве соблюдают международные нормы и права человека.

Фото: DPA/ Kay Nietfeld

Как указал Шольц, по мнению германского правительства ХАМАС — это террористическая организация, и у Израиля есть право обороняться против неё на территории Газы. В то же время, Турция, как страна, которая обязалась соблюдать права человека и международные права, не действует соответствующим образом в своих утверждениях.

"Ситуация, при которой ХАМАС снова получит шанс передохнуть, накопить оружие и напасть на Израиль — неприемлема. В этом вопросе мы четко стоим на стороне Израиля, который является демократическим государством, в чем нет никаких сомнений", — заявил немецкий канцлер в ходе совместной пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, которая транслировалась на сайте германского правительства.