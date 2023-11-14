Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, почему ракетный удар по элитной бригаде украинских военных в Запорожской области оказался успешным для РФ.
По данным газеты Washington Post, а также украинской прессы, несколько высокопоставленных офицерских чинов ВСУ погибли в результате российского ракетного удара 3 ноября в Запорожской области. Удар был нанесён в тот момент, когда проходила церемония чествования и награждения 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ с участием не менее 100 человек.
Умеров считает, что виной случившемуся является пренебрежение всеми возможными мерами безопасности.
"Там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей. В это время в небе был российский беспилотник-разведчик… На месте награждения никаких централизованных мер безопасности принято не было", — написал Умеров в соцсетях.
Глава украинского Минобороны добавил, что командир подразделения был в курсе в небе над площадкой российского беспилотника-разведчика, однако ничего не предпринял.
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