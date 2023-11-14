По словам депутата Верховной Рады Александры Устиновой, она всерьёз планировала дать своей новорожденной дочери имя "Джавелина".
Об этом пишет американское издание Hill, напомнив, что Javelin — это переносной противотанковый ракетный комплекс производства США, который Вашингтон передал Киеву в качестве военной помощи.
"Устинова заявила, что серьезно рассматривала возможность назвать ребенка Джавелиной в честь американской ракеты", — говорится в материале издания, которое приводит слова Устиновой.
Авторы добавили, что супруг депутата отговорил её от этого решения. В итоге Устинова с мужем назвали свою дочь, которая родилась в апреле 2022 года, Викторией.
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