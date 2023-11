Your browser does not support the audio element.

По словам депутата Верховной Рады Александры Устиновой, она всерьёз планировала дать своей новорожденной дочери имя "Джавелина".

Фото: openverse.org by U.S. Army Alaska (USARAK) from Anchorage, Alaska, U.S. is licensed under CC BY 2.0.