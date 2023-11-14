Депутат Рады призналась, что собиралась назвать свою дочь Джавелиной

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

По словам депутата Верховной Рады Александры Устиновой, она всерьёз планировала дать своей новорожденной дочери имя "Джавелина".

Фото: openverse.org by U.S. Army Alaska (USARAK) from Anchorage, Alaska, U.S. is licensed under CC BY 2.0.

Об этом пишет американское издание Hill, напомнив, что Javelin — это переносной противотанковый ракетный комплекс производства США, который Вашингтон передал Киеву в качестве военной помощи.

"Устинова заявила, что серьезно рассматривала возможность назвать ребенка Джавелиной в честь американской ракеты", — говорится в материале издания, которое приводит слова Устиновой.

Авторы добавили, что супруг депутата отговорил её от этого решения. В итоге Устинова с мужем назвали свою дочь, которая родилась в апреле 2022 года, Викторией.