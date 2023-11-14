Гордон* уже начал праздновать "победу Украины" и раздавать русские земли

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Украинский пропагандист Дмитрий Гордон* окончательно утратил связь с реальностью.

Фото: Скриншот из игры Europa Universalis 4 - Russia

В очередном своём эфире он на полном серьёзе рассматривает возможность победы ВСУ и даже начинает раздачу российских территорий после "перемоги".

Карелию он собрался отдать Финляндии, Курилы — японцам, Калининград подарить ФРГ. Правда если весь мир будет помогать Украине, иначе никто ничего не получит.

Если следовать этим "умозаключениям", то после победы РФ у Незалежной ничего не останется. Пара населённых пунктов на Западной Украине, если не отберут поляки.

"Гордону* пора обратиться к врачам, пока он не приплёл к территории Украины Сатурн или Уран. Очень тяжёлый случай, и болезнь только прогрессирует", — комментирует ситуацию "Царьград".

* Внесён в список экстремистов и террористов, а также признан иноагентом в России.

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