В Одессе сотрудники военкомата набросились с кулаками на мужчину, который не хотел брать повестку. Потасовка разразилась на глазах жены и ребенка мобилизованного, а также многочисленных очевидцев.
Видео выложил телеграм-канал Klymenko Time. На кадрах ролика запечатлены многочисленные зеваки, оживлённо комментирующие инцидент. Громкими криками они пытаются протестовать: "Что вы как зверье!"
Но грубая сила берёт верх — воинствующие рекрутёры заковывают бедолагу в наручники и запихивают в микроавтобус. Судя по призывам вызвать скорую — не без последствий для него.
Такие случаи с завидной регулярностью происходят на Украине — мобилизация там бессрочная, и военкомам всё сложнее набирать мужчин в ВСУ. На днях по стране прокатилась волна протестов жён военных с требованием вернуть их мужей домой.
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