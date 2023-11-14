В Одессе военкомы избили мужчину на глазах его жены и ребенка

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

В Одессе сотрудники военкомата набросились с кулаками на мужчину, который не хотел брать повестку. Потасовка разразилась на глазах жены и ребенка мобилизованного, а также многочисленных очевидцев.

Фото: FB-страница Одесского областного ТЦК и СП

Видео выложил телеграм-канал Klymenko Time. На кадрах ролика запечатлены многочисленные зеваки, оживлённо комментирующие инцидент. Громкими криками они пытаются протестовать: "Что вы как зверье!"

Но грубая сила берёт верх — воинствующие рекрутёры заковывают бедолагу в наручники и запихивают в микроавтобус. Судя по призывам вызвать скорую — не без последствий для него.

Такие случаи с завидной регулярностью происходят на Украине — мобилизация там бессрочная, и военкомам всё сложнее набирать мужчин в ВСУ. На днях по стране прокатилась волна протестов жён военных с требованием вернуть их мужей домой.