Советник главы ДНР Гагин уверен, что за все "украинские" махинации США отвечать придётся Зеленскому

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По мнению советника главы ДНР Яна Гагина, даже если будет доказано, что за махинациями США в рамках поддержки Киева стоит Вашингтон, "сидеть" за всё это будет всё равно Владимир Зеленский.

Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Таким образом Гагин отреагировал на статью в журнале The American Conservative, авторы которой рассуждают по поводу того, сколько денег на самом деле получила Украина от США.

Согласно данным издания, за всё время СВО Вашингтон отправил Украине свыше 111 миллиардов долларов, однако, как выяснили журналисты, Киев получил далеко не всю эту сумму. По подсчётам украинцев, 37 миллиардов долларов из этой суммы было похищено.

"Так вот, я думаю, американцы сами разберутся у себя дома и накажут кого надо", — отметил Гагин в разговоре с РИА Новости.

А отвечать за это вопиющее несоответствие будет Зеленский, уверен Гагин. Украинский президент подписывает платёжки о получении всех передаваемых сумм не глядя, и расплата за это будет неминуемой, считает советник главы ДНР.

"Так вот, я думаю, что после разбирательства в Америке накажут кого следует, Джо Байден вряд ли заметит вообще это расследование и его результаты, потому что он человек пожилой, у него деменция. А вот сидеть как раз будет Зеленский", — добавил Гагин.