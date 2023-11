Your browser does not support the audio element.

По мнению советника главы ДНР Яна Гагина, даже если будет доказано, что за махинациями США в рамках поддержки Киева стоит Вашингтон, "сидеть" за всё это будет всё равно Владимир Зеленский.

Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.