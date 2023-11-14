Аналитик Михайлов: американские самолеты проигрывают российcкому Chekmate

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Основными конкурентами нового российского истребителя "Chekmate" являются американские F-22 и F-35, но их стоимость значительно выше. Об этом сообщил военный аналитик и руководитель Бюро военно-политического анализа, Александр Михайлов, в беседе с URA. RU.

Фото: openverse by Official U.S. Navy Imagery is licensed under "A Russian Sukhoi Su-24 attack aircraft flies over USS Donald Cook." by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.

"Обещают, что по техническим характеристикам "Chekmate" будет на уровне пятого поколения. Это включает в себя маневренность, скорость, применение различных видов боеприпасов и встроенную радиолокационную станцию, что делает его невидимым для радаров. Истребитель соответствует характеристикам боевых машин, стоимость которых на рынках достигает 80-100 миллионов долларов за единицу. Точная цена "Checkmate" неизвестна, но предположительно она будет около 25-30 миллионов долларов", — отметил Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что новый российский истребитель существенно опережает своих конкурентов по стоимости.

"Самым важным преимуществом "Checkmate", на мой взгляд, является его демократичная цена. Он будет значительно доступнее своих конкурентов на мировых рынках вооружений. Потенциальными покупателями могут стать страны Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки", — заявил эксперт.

По его словам, Россия уже начала производство первых образцов истребителей "Checkmate", которые появятся до конца 2025 года. Истребители будут оснащены всего одним турбореактивным двигателем АЛ-41Ф1, таким же, как и у Су-57. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что "Checkmate" уже привлек внимание зарубежных заказчиков.