Генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко предложил подумать об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Своими размышлениями на этот счёт генерал поделился в разговоре с политологом Вадимом Киселёвым на YouTube.
"Семь месяцев пиарить контрнаступление, а потом пойти в лоб туда, где русские ждали нас — вот на эти минные поля. Это гений полководческой мысли?" — задался вопросом Марченко.
Генерал считает, что большая часть идей Залужного не поддаётся никакой логике. Марченко отметил, что вместо того, чтобы быть благодарным за обещание Запада предоставить Украине истребители F-16, главком ВСУ хотел бы получить от Вашингтона боевые машины с искусственным интеллектом.
Представитель ВСУ считает, что на фоне всего этого проще сменить Залужного на кого-нибудь более адекватного, кто будет реально смотреть на вещи.
"А может, нужно главкома заменить на другого, и на этом все дело закончится. Может, тогда будут прорывы", — добавил Марченко.
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