Выдвинутые Пентагоном обвинения в адрес России в военном сотрудничестве с КНДР голословны, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин выразил обеспокоенность "недавним ростом уровня военного сотрудничества России и КНДР". По его мнению, Северная Корея поставляет в РФ вооружения для их применения против Украины, а взамен получает военные технологии в обход санкций.
В Кремле в курсе прозвучавших обвинений в адрес России, подтвердил Песков.
"Но все подобные заявления являются абсолютно голословными, они ничем не подтверждены. Каждое новое подобное заявление ещё больше девальвирует все остальные на этот счёт", — прокомментировал он.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опровергал военную помощь Пхеньяна Москве. Между тем, южнокорейской разведке удалось выяснить, что именно российские войска получают от КНДР.
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