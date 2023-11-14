В Кремле ответили на обвинения в военном сотрудничестве с КНДР

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Выдвинутые Пентагоном обвинения в адрес России в военном сотрудничестве с КНДР голословны, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин выразил обеспокоенность "недавним ростом уровня военного сотрудничества России и КНДР". По его мнению, Северная Корея поставляет в РФ вооружения для их применения против Украины, а взамен получает военные технологии в обход санкций.

В Кремле в курсе прозвучавших обвинений в адрес России, подтвердил Песков.

"Но все подобные заявления являются абсолютно голословными, они ничем не подтверждены. Каждое новое подобное заявление ещё больше девальвирует все остальные на этот счёт", — прокомментировал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опровергал военную помощь Пхеньяна Москве. Между тем, южнокорейской разведке удалось выяснить, что именно российские войска получают от КНДР.