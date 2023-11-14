Чемпион мира по рыбалке Артур Билан покинул Украину из-за угрозы мобилизации

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Чемпион мира 2021 по ловле рыбы спиннингом с берега в составе украинской сборной Артур Билан покинул свою страну, поскольку ему грозила мобилизация.

Фото: Личный аккаунт Артура Билана в Instagram

Как сообщил капитан украинской команды Даниил Лясов, семья Билана исчезла после того, как он выступил на соревнованиях в Италии, передаёт sport24.ua. Чемпион не вернулся на родину вместе с другими участниками команды.

В своём Facebook* Лясов выложил фрагменты переписки со спортсменом. Билан рассказал капитану, что его супруга испытывает постоянный стресс, поэтому семья решила покинуть Украину. Кроме того, он напомнил о своём маленьком ребёнке, которого скоро нужно будет записывать в детсад.

По словам Билана, ему прислали две повестки. При этом чемпион признался, что у него нет связей для того, чтобы избежать службы в Вооружённых силах Украины (ВСУ).

"Понимаю, что моя карьера на Украине уже закончена, но это моя жизнь, и я сам себе судья", — отметил спортсмен.

Ранее жители Житомира, Одессы, Львова, Кривого Рога и Хмельницкого организовали демонстрацию. Они потребовали от руководства Украины утвердить срок службы в ВСУ до 18 месяцев.

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