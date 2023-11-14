Миллионы семей, проживающие в Британии, идут на "отчаянные меры" и отключают холодильники в своих домах от электрических сетей.
По информации Guardian, причина таких действий — высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги в стране.
"Порядка двух миллионов британских семей вынуждены отключать холодильник или морозильную камеру для экономии денег", — подчёркивается в материале.
Издание отмечает, что экономический кризис продолжает негативно отражаться на рядовых британцах. Как пояснили журналисты, граждане Великобритании отказываются от некоторых продуктов питания, покупки одежды и включения отопления из-за нехватки средств.
В Британии приняли решение об открытии тёплых помещений, в которых жители будут греться зимой, сказано в публикации.
Ранее журналисты Times сообщили, что британцы потребовали закрыть полигон, где тренируются военнослужащие ВСУ.
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