Guardian: в Британии миллионы семей отключают холодильники для экономии денег

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Миллионы семей, проживающие в Британии, идут на "отчаянные меры" и отключают холодильники в своих домах от электрических сетей.

Фото: openverse.org by planningqueen is licensed under CC BY-NC 2.0.

По информации Guardian, причина таких действий — высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги в стране.

"Порядка двух миллионов британских семей вынуждены отключать холодильник или морозильную камеру для экономии денег", — подчёркивается в материале.

Издание отмечает, что экономический кризис продолжает негативно отражаться на рядовых британцах. Как пояснили журналисты, граждане Великобритании отказываются от некоторых продуктов питания, покупки одежды и включения отопления из-за нехватки средств.

В Британии приняли решение об открытии тёплых помещений, в которых жители будут греться зимой, сказано в публикации.

Ранее журналисты Times сообщили, что британцы потребовали закрыть полигон, где тренируются военнослужащие ВСУ.

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