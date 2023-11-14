Сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) временно отстранили от исполнения служебных обязанностей после драки с военнослужащими ВСУ из-за песни на русском языке. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию издания "Общественное".
Внутреннее расследование в СБУ было начато после появления новостей о неэтичном поведении украинских служителей. По данным СМИ, сотрудники СБУ, являясь поклонниками российского шансона, попали в конфликт с военными 7 ноября в одном из ресторанов Винницы, когда прозвучала песня Михаила Круга. Инцидент привёл к массовой драке, в результате которой три человека получили травмы и были госпитализированы.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. На данный момент спецслужбы Украины воздерживаются от комментариев по этому вопросу.
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