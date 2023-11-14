В России появится возможность закупать беспилотники через маркетплейс в 2024 году

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), подведомственная Минтрансу, планирует внедрить маркетплейс в России к 2024 году, предоставляющий возможность приобретения гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно на выставке "Транспорт России", где была представлена демоверсия проекта.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

Как передаёт РБК, можно будет закупать беспилотные авиационные системы (БАС) различных видов и заказывать услуги, связанные с их применением (такие как магнитная или аэрофотосъёмка, воздушное лазерное сканирование, 3D-моделирование территорий и другие). Пользователи будут иметь возможность оформлять необходимые документы на БПЛА и регистрировать их на маркетплейсе, а также разделить дроны по категориям в зависимости от их функционала.

ГТЛК подчеркнула, что маркетплейс будет использоваться для выполнения государственных заказов и привлечения физических лиц, приобретающих БПЛА для личного пользования.