Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), подведомственная Минтрансу, планирует внедрить маркетплейс в России к 2024 году, предоставляющий возможность приобретения гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно на выставке "Транспорт России", где была представлена демоверсия проекта.
Как передаёт РБК, можно будет закупать беспилотные авиационные системы (БАС) различных видов и заказывать услуги, связанные с их применением (такие как магнитная или аэрофотосъёмка, воздушное лазерное сканирование, 3D-моделирование территорий и другие). Пользователи будут иметь возможность оформлять необходимые документы на БПЛА и регистрировать их на маркетплейсе, а также разделить дроны по категориям в зависимости от их функционала.
ГТЛК подчеркнула, что маркетплейс будет использоваться для выполнения государственных заказов и привлечения физических лиц, приобретающих БПЛА для личного пользования.
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