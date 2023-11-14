Экс-морпех Берлетик: Западу потребуются годы чтобы догнать Россию по вооружению

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Запад серьёзно отстаёт от России по производству оружия, и чтобы изменить ситуацию потребуются годы, заявил бывший морской пехотинец Вооружённых сил США Брайан Берлетик.

Фото: Фото: The U.S. Army

Как подчеркнул экс-морпех, США необходимо провести серьёзные реформы в секторе ВПК, а часть производства национализировать.

"Россия обходит Запад по производительности. Запад ничего не может сделать, чтобы изменить это, — заявил Берлетик в эфире своего YouTube-канала. — Им придётся изменить всю систему, работу экономики и военной промышленности. Полагаю, что потребовалась бы частичная национализация ВПК".

Кроме прочего, потребуются огромные инвестиции для создания квалифицированных кадров, которые бы смогли нарастить производство оружия и боеприпасов, на что "потребуются годы", резюмировал военный.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.