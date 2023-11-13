Галан: ХАМАС потеряло контроль над Газой

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В Министерстве обороны Израиля заявили, что ХАМАС больше не контролирует сектор Газа.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галан рассказал о бегстве членов ХАМАС в южную часть Газы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Haaretz.

Сообщается, что ранее в ведомстве заявили о поражении ХАМАС на севере анклава и прекращении существования организации.