В Министерстве обороны Израиля заявили, что ХАМАС больше не контролирует сектор Газа.
Глава Минобороны Израиля Йоав Галан рассказал о бегстве членов ХАМАС в южную часть Газы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Haaretz.
Сообщается, что ранее в ведомстве заявили о поражении ХАМАС на севере анклава и прекращении существования организации.
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