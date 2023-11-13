Алексей Арестович* сравнил политический строй в России и Украине.
Арестович* рассказал о ситуации со студентом Крыма, которого рассекретила украинская активистка Ирина Фарион.
Украинский военный аналитик отметил, что маленькая диктатура Украины неизбежно проиграет большой диктатуре России. Он заявил, что победить поможет только свобода.
Арестович* обратил внимание на то, что крымский студент, данные которого Фарион слила в сеть, учится в "тоталитарной" России на 1 курсе украинской филологии.
"А у нас в свободной Украине — мовний Талибан*", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
* запрещённная в России террористическая организация
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.