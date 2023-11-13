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Арестович* рассказал о ситуации с крымским студентом, которого рассекретила украинская активистка Фарион

Мир

Алексей Арестович* сравнил политический строй в России и Украине. 

Арестович* рассказал о ситуации с крымским студентом, которого рассекретила украинская активистка Фарион
Фото: wikipedia.org by Kozubenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Арестович* рассказал о ситуации со студентом Крыма, которого рассекретила украинская активистка Ирина Фарион.

Украинский военный аналитик отметил, что маленькая диктатура Украины неизбежно проиграет большой диктатуре России. Он заявил, что победить поможет только свобода.

Арестович* обратил внимание на то, что крымский студент, данные которого Фарион слила в сеть, учится в "тоталитарной" России на 1 курсе украинской филологии.

"А у нас в свободной Украине — мовний Талибан*", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

* запрещённная в России террористическая организация

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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