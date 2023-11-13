Настоятель Крестовоздвиженского собора УПЦ рассказал, что получил повестку с отметкой "явиться немедленно".
68-летний Дмитрий Сидор заявил в присутствии прихожан о запугивании представителей канонической УПЦ. На этот раз к священнику пришли сотрудники военкомата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на YouTub-канале собора.
"Позавчера ко мне пришла повестка в армию. Мне 68 полных лет. Военком не знает сколько мне полных лет?" — задался вопросом настоятель.
Священнослужитель обратился к юристам, которые в свою очередь рассказали ему о провокациях. Не единичны случаи, когда получившие подобный документ мужчины приходят в назначенный день в местный военный комиссариат, а там "делают с ними много беды".
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