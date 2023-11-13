Скончалась 86-летняя сестра Дональда Трампа

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Старшая сестра экс-президента США Дональда Трампа скончалась в своём доме в Нью-Йорке.

Фото: REX/Shutterstock

О кончине родственницы американского миллиардера стало известно журналистам издания New York Times.

По информации редакции газеты, 86-летняя судья Мэриэнн Трамп Барри ушла из жизни в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена.

Обстоятельства смерти женщины не разглашаются