Старшая сестра экс-президента США Дональда Трампа скончалась в своём доме в Нью-Йорке.
О кончине родственницы американского миллиардера стало известно журналистам издания New York Times.
По информации редакции газеты, 86-летняя судья Мэриэнн Трамп Барри ушла из жизни в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена.
Обстоятельства смерти женщины не разглашаются
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