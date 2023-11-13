Стало известно о новом случае заболевания на Украине гепатитом А. Уточняется, что новый случай зафиксирован в пятой области страны. По словам мэра Кривого Рога Александра Вилкула, в Днепропетровской области заболел четырёхлетний ребёнок.
"У нас чрезвычайной ситуации в связи с этим нет, но мы уже усилили меры предосторожности и дополнительного контроля. Проводятся специальные проверки в местах массового скопления людей и там, где кормят: в школах, детских садах, больницах", — сообщил он.
Как прежде отмечал глава Министерства здравоохранения страны Игорь Кузин, у большинства жителей страны нет иммунитета к данному инфекционному заболеванию. Из-за этого болезнь в республике быстро развивается.
Напомним, что о первых случаях заболевания жителей Украины гепатитом А стало известно 16 октября. Случаи зафиксировали в Винницкой области.
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